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Україну накрив шквальний вітер: яка ситуація з електропостачанням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Україну накрив шквальний вітер: яка ситуація з електропостачанням
На Київщині без світла близько 34,2 тисячі споживачів
фото: Міненерго

На Закарпатті через негоду без живлення залишилося 42 населені пункти

Через негоду, а саме шквальний вітер, який накрив Україну, станом на 18:00 було знеструмлено 276 населених пунктів. Про це повідомляє Міненерго. 

Київщина

Найбільше знеструмлень – на Київщині. Тут без світла близько 34,2 тисячі споживачів у 120 населених пунктах.

Хмельниччина

На Хмельниччині без напруги залишався 61 населений пункт, загалом – понад 9,4 тисячі абонентів.

Закарпаття

На Закарпатті через негоду – без живлення 42 населені пункти. Там сильний вітер залишив без світла майже 10 тисяч споживачів.

Житомирщина

На Житомирщині знеструмлено 32 населених пункти.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині знеструмлено 21 населений пункт.

Енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська завдали масштабних ударів по енергооб'єктах України, внаслідок чого пошкоджені декілька теплоелектростанцій. ДТЕК показав вигляд із середини однієї з ТЕС після ворожих атак.

До слова, у ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні.

Раніше під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську.

До того ж російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей для атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції.

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Теги: Міненерго електроенергія негода Україна Київщина Хмельниччина Закарпаття Житомирщина

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