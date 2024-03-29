Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф

Олександр Супрунюк порушив законодавство про державну таємницю

Хмельницький апеляційний суд визнав винним міського голову Нетішина Олександра Супрунюка у недодержанні вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій. За це порушення очільник міста має сплатити 510 грн штрафу і додатково 605,6 грн судового збору, повідомляє «Главком».

За матеріалами справи, у грудні 2023 року директор литовської компанії Layher Baltic Віктор Воронцов надіслав листи на електронну скриньку Нетішинської міської ради з проханням організувати йому зустріч із градоначальником Олександром Супрунюком. Такий візит відбувся 18 січня 2024 року з метою налагодження ділового співробітництва.

Водночас міський голова Нетішина, згідно із законодавством про державну таємницю, повинен за дві доби до прибуття іноземця сповістити про це управління Служби безпеки у Хмельницькій області. Також мер мав би надіслати спецслужбі копію програми прийому і роботи з іноземцем. Варто додати, що з 2014 року Олександр Супрунюк має доступ до держтаємниці зі ступенем секретності за формою три (мається на увазі, інформація грифом «таємно»).

У суді керманич міста не погодився з інкримінованим адмінправопорушенням. На його думку, обов’язки з організації прийому іноземців покладені на його підлеглих, зокрема, на начальника відділу з організаційних питань апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради. З цих міркувань Супрунюк просив суд закрити справу за відсутністю складу адмінправопорушення.

Апеляційна інстанція погодилася з рішенням Нетішнського міськрайонного суду і підтвердила вину очільника міста. За висновками суду, за забезпечення охорони державної таємниці в органах місцевого самоврядування відповідає керівник тобто міський голова, а не його працівники. Саме мер повинен контролювати додержання вимог законодавства про державну таємницю з боку підлеглих осіб.

Суд додав, що сума штрафу 510 грн, є «достатньою для виправлення особи, притягнутої до адміністративної відповідальності та запобігання вчиненню нових адміністративних правопорушень».

Постанова апеляційного суду набирала чинності та оскарженню не підлягає.

Як відомо, на території Нетішина розташована Хмельницька атомна електростанція. З 4 березня 2024 року при в’їздах до Нетішина облаштовано чотири блок-пости «з метою реалізації заходів правового режиму воєнного стану».