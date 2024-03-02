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У місті на Хмельниччині вводять нові обмеження на в’їзд

Наталія Порощук
glavcom.ua
У місті на Хмельниччині вводять нові обмеження на в’їзд
Обмеження вводять у місті, де діє Хмельницька АЕС
фото з відкритих джерел

Обмеження почнуть діяти з четвертого березня

У Нетішині, де діє Хмельницька АЕС, встановлять обмеження на в’їзд та виїзд з міста. Дістатись можна буде виключно через блок-пости. Про це повідомляє Нетішинська міська військова адміністрація.

«Доводимо до відома мешканців Нетішинської МТГ та гостей міста інформацію щодо обмежень в’їзду та виїзду до міста визначеними автошляхами, які будуть діяти з 04 березня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

З метою реалізації заходів правового режиму воєнного стану, рух до міста Нетішина буде дозволений наступними автошляхами:

  • Блок-пост в районі р-ну «Хуторок» (з’їзд на вул. Старонетішинська).
  • Блок-пост біля стели «Нетішин» (з’їзд на вул. Енергетиків).
  • Блок-пост зі сторони с. Комарівка.
  • Блок-пост зі сторони в'їзду від с. Білотин.

«В’їзди по іншим напрямкам будуть обмежені!», – повідомляють у Нетішинській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 16 лютого погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної військової адміністрації.

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Теги: Хмельниччина війна Хмельницька АЕС АЕС

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