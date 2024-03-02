У місті на Хмельниччині вводять нові обмеження на в’їзд
Обмеження почнуть діяти з четвертого березня
У Нетішині, де діє Хмельницька АЕС, встановлять обмеження на в’їзд та виїзд з міста. Дістатись можна буде виключно через блок-пости. Про це повідомляє Нетішинська міська військова адміністрація.
«Доводимо до відома мешканців Нетішинської МТГ та гостей міста інформацію щодо обмежень в’їзду та виїзду до міста визначеними автошляхами, які будуть діяти з 04 березня 2024 року», – йдеться у повідомленні.
З метою реалізації заходів правового режиму воєнного стану, рух до міста Нетішина буде дозволений наступними автошляхами:
- Блок-пост в районі р-ну «Хуторок» (з’їзд на вул. Старонетішинська).
- Блок-пост біля стели «Нетішин» (з’їзд на вул. Енергетиків).
- Блок-пост зі сторони с. Комарівка.
- Блок-пост зі сторони в'їзду від с. Білотин.
«В’їзди по іншим напрямкам будуть обмежені!», – повідомляють у Нетішинській міській військовій адміністрації.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 16 лютого погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної військової адміністрації.
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