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На Хмельниччині було чутно вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Хмельниччині було чутно вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні

У ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворожі БпЛА наближаються з півночі до Старокостянтинова Хмельницької області.

Нагадаємо, що станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні.

Повітряні сили попереджають, що розрахунковий час входження крилатих ракет  в повітряний простір України близько 05.00 з північного-сходу.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

На Хмельниччині було чутно вибухи фото 1

Нагадаємо, що вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено вісім осіб.

Теги: Хмельницький Україна війна окупанти Хмельниччина росія

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