На Хмельниччині було чутно вибухи
Станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні
У ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворожі БпЛА наближаються з півночі до Старокостянтинова Хмельницької області.
Нагадаємо, що станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні.
Повітряні сили попереджають, що розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05.00 з північного-сходу.
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.
Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено вісім осіб.
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