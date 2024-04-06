На Хмельниччині було чутно вибухи

Станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні

У ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворожі БпЛА наближаються з півночі до Старокостянтинова Хмельницької області.

Нагадаємо, що станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні.

Повітряні сили попереджають, що розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05.00 з північного-сходу.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено вісім осіб.