ДТЕК повідомив про руйнівні наслідки урагану на Київщині

У Києві можливі відключення електроенергії через буревій

Унаслідок шквального вітру в Київській області пошкоджено 305 ліній 110 кВ та 7 351 трансформаторна підстанція. Про це повідомляє ДТЕК.

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У Києві у суботу, 28 жовтня, можливі відключення електроенергії через буревій та негоду. Шквали до 25 м/с можуть стати причиною аварійного відключення електроенергії через обриви ліній електропередачі та падіння дерев. Негода вируватиме до кінця дня, киян просять повідомляти у випадку відімкнення електроенергії ремонтні бригади.

Зазначається, що найбільше відключень світла фіксується в Бориспільському, Броварському, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах Київської області.

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Погодні умови поки залишаються вкрай складними, що затримує темпи відновлювальних робіт.

«Будь ласка, будьте уважними і обережними через масове падіння дерев та обриви проводів. Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», – застерегіє ДТЕК.

Нагадаємо, що через негоду знеструмлення відбувалися в 1045 населених пунктах у 14 областях України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.