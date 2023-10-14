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У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади

Надія Карбунар
glavcom.ua
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
В останньому дописі на Facebook Сергій Іконніков написав, що йдуть важкі бої
фото з відкритих джерел

Сергій Іконніков поліг у день свого 25-річчя

На вугледарському напрямку під час ворожого штурму загинув наймолодший командир підрозділу 72 ОМБр «Чорні Запорожці», активіст «Європейської Солідарності», помічник депутата Київради Сергій Іконніков. Про це повідомили на сайті партії.

Воїн поліг у бою в день свого 25-річчя. В останньому дописі на сторінці у Facebook Сергій оприлюднив фото величезної вирви від російського снаряду і написав, що тривають важкі бої, тому зовсім не до свят.

У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади фото 1

«День, який мав би бути особливим, але в той самий час став найскладнішим днем за останні місяці. В такій ситуації абсолютно не до свого 25-річчя, оскільки пі₴&@и лізуть і лізуть. Полегшення лиш від того, що навіть такої воронки не вистачить, аби всі їхні тіла останніх днів закидати. Ми зі свого боку тримаємось. Надзвичайно складно, але тримаємось…», – написав Сергій.

У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади фото 2

«Як боляче… несправедливо, коли йдуть зовсім юні хлопці. Ще вчора ми привітали Serhiy Ikonnikov з його 25-річчям у месенджері. Повідомлення залишилися непрочитаними… У той день він лише встиг написати у фейсбуці, що бої запеклі, а ворог лізе і лізе. Ніколи святкувати… У свій день народження Сергій пішов на щиті. Досі не можу в це повірити… Слава Герою. Помстимося виродкам», – написав Петро Порошенко.

У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади фото 3

Він був справжнім патріотом. До повномасшатбного вторгення Іконніков жив заради України. Активіст «Солідарної Молоді», партієць «ЄС», магістр права, відстоював країну на вулицях, а після 2020 захищав її і в урядових стінах. Вже 24 лютого 2022 все змінилося – взяв до рук зброю. Спершу – 206 батальйон, Київщина. Пізніше – навчання. Далі Схід», – пишуть друзі Сергія на сторінці «Солідарної Молоді».

Нагадаємо, під час штурму ворожої позиції на Запорізькому напрямку разом з трьома побратимами загинув військовий та музикант Андрій Чепіль з позивним Кріс.

Також у боях за визволення селища Кремінна на Луганщині загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов, відомий під позивним Патрік. Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу». Захищав Україну від окупантів з лютого 2022 року.

Теги: день народження 24 лютого ворог Facebook навчання Київщина партії Петро Порошенко

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