Мешканець Київщини отримав вирок за спробу зґвалтувати чотирирічну дитину

Мешканець Київщини засуджений до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над дитиною

Чоловік викрав дівчинку, поки її мама розраховувалася на касі

Житель Київщини викрав чотирирічну дитину та намагався її зґвалтувати. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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Прокурори визнали мешканця Київщини винним у викраденні малолітньої дитини, сексуальному насильстві та незакінченому замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152 КК України). Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

У суді було доведено, що в серпні 2020 року чоловік перебував у торговельній залі на автозаправці в Борисполі. Поки жінка розраховувалася на касі за товар, він схопив на руки її чотирирічну доньку, виніс її на вулицю та насильно посадив до свого автомобіля. Потім вивіз дитину в поле за межі населеного пункту. Там він вчинив сексуальне насильство над дитиною та намагався її зґвалтувати.

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Зараз засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині до довічного ув’язнення засуджено 36-річного чоловіка, який зґвалтував восьмирічну дівчинку.

Раніше прокуратура винесла вирок педофілу, який переодягався у лікарку та розбещував малолітніх.