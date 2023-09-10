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Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч
Уночі українські системи ППО збили понад 20 ворожих безпілотників у небі столиці
фото: КМВА

Уламки безпілотників впали в низці районах столиці

Сьогодні вночі в Києві пролунали вибухи. У Збройних силах з'явиться нова посада. Канада відреагувала на псевдовибори в Україні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Нічна атака на Київ

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

«Падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прямують на місця. Деталі згодом», – повідомив Кличко.

Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.  У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Як додав мер столиці Віталій Кличко, у Подільському районі один постраждалий – гостра реакція на стрес. За інформацією КМВА, у Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Розрахунки ДСНС працюють на місці. Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

«В Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв.», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

В Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих.

Вночі 10 вересня сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.

Нова посада в ЗСУ

У Збройних Силах України з'явиться нова посада – військовий омбудсмен. Він займатиметься військовими потребами народу та захисників. 

«Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, введемо нову посаду військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами народу та наших воїнів», – заявив міністр оборони Умєров.

За його словами, Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових і зробити все можливе, щоб вони були забезпечені всім необхідним – зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою та всім іншим.

Контрнаступ триватиме й взимку

Контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме», – заявив керівник ГУР.

За його словами, контрнаступ відбувається на кількох напрямках, при цьому він визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну. На його думку, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ ЗСУ – це дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

Реакція Канади на псевдовибори в Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результатів псевдовиборів на окупованих територіях України, і що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться «перемалювати» карту.

«Цього тижня Володимир Путін спробував провести так звані вибори на окупованих українських територіях – цинічну спробу легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Але українців не обдуриш, як і нас. Канада не визнає і ніколи не визнає результати цих фіктивних виборів та спробу незаконної анексії України Росією», – наголосив Трюдо.

Трюдо додав, що псевдовибори на окупованих територіях «є серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй». Крім того, ці так звані «вибори» «є атакою на суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України».

Прем’єр-міністр Канади додав, що Канада буде підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Британська компанія вироблятиме в Україні запчастини для гаубиць

Компанія з Великої Британії BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців. Виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть почати на українських потужностях «за кілька місяців», і це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.

У компанії додали, що виробництво легкої артилерії розглядають як потенційний попередник для виготовлення інших складніших видів озброєнь, але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.

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Теги: вибух війна

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