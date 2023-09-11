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Орбан анонсував відмову Угорщини від російського палива

Діана Гасюк
glavcom.ua
Орбан анонсував відмову Угорщини від російського палива
Орбан анонсував відмову Угорщини від палива з РФ
фото з відкритих джерел

Орбан оприлюднив 15-пунктовий план щодо зміцнення Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оголосив про намір відмовитися від використання російського палива на єдиній атомній електростанції (АЕС) країни. Про це інформує Bloomberg.

Орбан оприлюднив 15-пунктовий план щодо зміцнення Угорщини, яка зазнає річної рецесії, стикається з серйозним дефіцитом робочої сили і є однією з країн Європейського Союзу, яка найбільше залежить від російських енергетичних ресурсів.

Як повідомляється, план передбачає спробу підвищення рівня народжуваності, кроки з модернізації армії та спроби замінити російське ядерне паливо французьким на єдиній атомній станції країни.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на зустрічі з учасниками Угорського цивільного форуму, що має намір продовжувати своє керівництво країною до 2034 року.

Ця декларація відрізняється від його попередніх заяв, коли він висловлював намір зберігати посаду до 2030 року. Він пояснив це рішення тим, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі. Тому він має намір бути біля керма країни до 2034 року.

Раніше військовий і майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Главкому» розповів, що багато його побратимів-угорців політику Угорщини здебільшого схвалюють.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Як повідомлялося, Орбан дав нові союзницькі гарантії Росії. Угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.

Теги: ядерне паливо Віктор Орбан посол декларація війна санкції міністр

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