Сьогодні в лікарнях РФ знову помруть десятки людей, які могли б жити

Вночі російські військові злочинці випустили по Україні 17 крилатих ракет, і всі 17 були знищені ППО.

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Дегенерати знову викинули на вітер десятки мільйонів доларів, які могли б витратити на будівництво доріг, шкіл і лікарень або на лікування дітей у своїй країні.

Сьогодні в лікарнях РФ знову помруть десятки людей, які могли б жити, якби ці гроші не вистрілили в порожнечу, а витратили на медицину.