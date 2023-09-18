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Денис Казанський Журналіст

Кремль, намагаючись убити українців, вбиває росіян

glavcom.ua
Окупанти постійно атакують Україну ракетами та безпілотниками
фото з відкритих джерел

Сьогодні в лікарнях РФ знову помруть десятки людей, які могли б жити

Вночі російські військові злочинці випустили по Україні 17 крилатих ракет, і всі 17 були знищені ППО.

Дегенерати знову викинули на вітер десятки мільйонів доларів, які могли б витратити на будівництво доріг, шкіл і лікарень або на лікування дітей у своїй країні.

Сьогодні в лікарнях РФ знову помруть десятки людей, які могли б жити, якби ці гроші не вистрілили в порожнечу, а витратили на медицину.

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Джерело
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Теги: війна гроші росія росіяни

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Денис Казанський

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