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У мережі з’явились фото підбитого підводного човна РФ «Ростов-на-Дону»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У мережі з’явились фото підбитого підводного човна РФ «Ростов-на-Дону»
На момент удару човен знаходився у сухому доку Севастопольського морського заводу
фото з відкритих джерел

З такими пошкодженнями відновити підводний човен Росії навряд чи вдасться 

В Мережі з’явились декілька знімків російського підводного човна «Ростов-на-Дону» після «зустрічі» зі снарядами ЗСУ в ніч на 13 вересня.

Пошкодження були отримані в результаті ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму.

У мережі з’явились фото підбитого підводного човна РФ «Ростов-на-Дону» фото 1
У мережі з’явились фото підбитого підводного човна РФ «Ростов-на-Дону» фото 2

На знімках можна побачити колосальні пошкодження підводного човна – посередині та в задній частині корпусу зяють великі отвори. Це викликає сумніви у словах російських пропагандистів з приводу подальшого відновлення «Ростов-на-Дону» та його введення в експлуатацію.

Варто відзначити, що підводний човен «Ростов-на-Дону» є малошумним та має високу бойову ефективність. Він обладнаний новітніми комплексами ракетно-торпедного озброєння, радіоелектроніки та гідроакустики.

Такі човни озброєні спеціальною модифікацією ракет «Калібр», а саме «Калібр-ПЛ». Для їхнього запуску підводний човен може навіть не підійматися на поверхню, в результаті чого судно майже неможливо завчасно відстежити й підготувати ППО.

Раніше ми писали, що знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі. Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.

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Теги: Крим росія війна Севастополь

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