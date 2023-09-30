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Сили оборони півдня похвалилися результатами нічної роботи ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сили оборони півдня похвалилися результатами нічної роботи ППО
Силами ППО на півдні було знищено 30 ударних дронів
Фото: poltava.to (ілюстративне)

Росіяни атакували південні регіони 30 дронами

Уночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На півдні країни було знищено 30 безпілотників. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Як зазначається, з кримського мису Чауда БпЛА Shahed-131/136 були спрямовані переважно по південних регіонах.

«30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони: 20 – на Вінниччині, шість – на Одещині, чотири – на Миколаївщині», – відзвітували оборонці.

Також повідомляється, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада провела підготовчі заходи для евакуації. Онак нині пожежу локалізовано, тож потреби в евакуації населення немає.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів із повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Дрони були спрямовані на південь Одещини.

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.

Теги: ЗСУ Миколаївщина Одещина Вінниччина безпілотник

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