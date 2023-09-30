Сили оборони півдня похвалилися результатами нічної роботи ППО

Силами ППО на півдні було знищено 30 ударних дронів

Росіяни атакували південні регіони 30 дронами

Уночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На півдні країни було знищено 30 безпілотників. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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Як зазначається, з кримського мису Чауда БпЛА Shahed-131/136 були спрямовані переважно по південних регіонах.

«30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони: 20 – на Вінниччині, шість – на Одещині, чотири – на Миколаївщині», – відзвітували оборонці.

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Також повідомляється, що через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада провела підготовчі заходи для евакуації. Онак нині пожежу локалізовано, тож потреби в евакуації населення немає.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів із повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Дрони були спрямовані на південь Одещини.

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Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.