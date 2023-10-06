Московські попи у Чернігові теж плачуть

Майже вісім років (2006-2014) поспіль представники Моспатріархату стояли з блок-постом «русскава міра» під Катерининським собором у Чернігові

Правду Бог бачить. А люди, хоч і не всі – памʼятають

Коли майже вісім (!) років (2006-2014) поспіль представники Моспатріархату стояли з блок-постом «русскава міра» під Катерининським собором у Чернігові, з них ДВА роки (2006-08) фізично блокуючи вхід до храму, який є памʼяткою національного значення (внаслідок чого було знищено експонати виставки, які залишилися від музейного часу в храмі) – тоді ЖОДЕН з них не сказав, що це незаконно.

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Тоді їх кришувала влада з Києва і Москви. Безпосереднім куратором блок-посту був протоієрей Балашов з Відділу зовнішніх церковних звʼязків. Людина, про яку особисто мені покійний митрополит Володимир говорив, як про співпрацівника російської спецслужби. Балашову мп-протоієрей Лєдовий, який керував блок-постом на місці, доповідав. Прямо в Москву.

Навіть коли судами всіх інстанцій було визнано, що блок-пост «русскава міра» незаконний, що він збудований на території національного заповідника без жодного дозволу та порушує всі норми, як містобудівні, так і памʼяткоохоронні – НІХТО нічого з тим не міг зробити. Ані за В. Ющенка, ані, що зрозуміло, за його наступника.

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Ні Мінкульт, ні ОДА, ні прокуратура, ні міліція.

Голова ОДА в розмові просто показував пальцем до гори і казав: «їх захищають отам». Директора заповідника Курданова, який разом зі мною, як правлячим архієреєм, виступив із заявою для преси – швидко звільнили з посади.

Починався блок-пост з прапорів «Новоросії», які виставив там російський запроданець Кауров, вождь «Єдінава атєчества», соратник Маркова, з яким разом потім невдало мали «Бессарабську республіку» створювати. Обидва негідники втекли в Московію ще в 14-му.

А з 2009-го там ще й величезний плакат поставили з обличчям Гундяєва (на фото).

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Однак закінчилася восьмирічна епопея миттєво. На третій день після втечі Януковича – відповідальні за блок-пост самі його розібрали й вивезли. Бо їм патріоти сказали: або самі це зробіть, або ми вам допоможемо. Ті сказали – «ми самі». Зникла «криша» – і блок-пост миттєво розчинився, ніби його й не було. Бо емпе і кремлівська «криша», як сіамські близнюки – нероздільні, одне без одного – жити не можуть.

І от тепер клірики МП з Чернігова ллють сльози, що комісія Мінкультури храми, підпорядковані заповіднику, на які у МП ДАВНО закінчилися договори користування, а нових не було укладено, зачинила для огляду і оцінки стану. Маючи для цього і підстави, і повноваження.

Ви ж так хотіли відібрати Катерининський храм, так плекали біля нього «наш-патріарх-кіріловський» блок-пост, в надії «вигнать раскольнікаф», гроші на це збирали і в Україні, і по Московії…

Що ВИ тоді посіяли – таке тепер і пожинаєте.

І ще: чи у когось є сумніви, що якби московитським окупантам вдалося, як вони хотіти, взяти Чернігів, то духовенство МП, як це воно робило на інших окупованих територіях, служило би їм подячні молебні та організовувало би «благаславєніє асвабадітєлєй»?

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Звісно, що зараз багато з них будуть розповідати про гуманітарну допомогу та інше подібне. Але, по перше, якби вони своєю працею в поширенні «русскава міра» не готували ґрунт – то дуже велике питання, чи був би кремлівський тиран настільки впевненим у швидкій перемозі своєї «апєрациі» зі знищення України. А по друге – Гундяєв та МП теж всюди кілометрами поширюють інформацію, скільки гуманітарної допомоги вони надали. Однією рукою благословляють вбивць, а другою – жертвам цих вбивць дають допомогу. Мабуть саме так своєрідно вони розуміють слова Христові «щоби права рука не знала, що робить ліва».

Але правду Бог бачить. А люди, хоч і не всі – памʼятають, як ще донедавна себе поводив Моспатріархат. Бога не боячись і людей не соромлячись.

І от тепер, як кажуть на вами улюбленій Московії, справдилася приказка: «сколько верёвочке ни виться, а конец будет». Буде! Тій останній мотузці – Моспатріархату – якою досі намагаються привʼязати Україну до російської імперії зла…