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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Московські попи у Чернігові теж плачуть

glavcom.ua
Майже вісім років (2006-2014) поспіль представники Моспатріархату стояли з блок-постом «русскава міра» під Катерининським собором у Чернігові

Правду Бог бачить. А люди, хоч і не всі – памʼятають

Коли майже вісім (!) років (2006-2014) поспіль представники Моспатріархату стояли з блок-постом «русскава міра» під Катерининським собором у Чернігові, з них ДВА роки (2006-08) фізично блокуючи вхід до храму, який є памʼяткою національного значення (внаслідок чого було знищено експонати виставки, які залишилися від музейного часу в храмі) – тоді ЖОДЕН з них не сказав, що це незаконно.

Тоді їх кришувала влада з Києва і Москви. Безпосереднім куратором блок-посту був протоієрей Балашов з Відділу зовнішніх церковних звʼязків. Людина, про яку особисто мені покійний митрополит Володимир говорив, як про співпрацівника російської спецслужби. Балашову мп-протоієрей Лєдовий, який керував блок-постом на місці, доповідав. Прямо в Москву.

Навіть коли судами всіх інстанцій було визнано, що блок-пост «русскава міра» незаконний, що він збудований на території національного заповідника без жодного дозволу та порушує всі норми, як містобудівні, так і памʼяткоохоронні – НІХТО нічого з тим не міг зробити. Ані за В. Ющенка, ані, що зрозуміло, за його наступника.

Ні Мінкульт, ні ОДА, ні прокуратура, ні міліція.

Голова ОДА в розмові просто показував пальцем до гори і казав: «їх захищають отам». Директора заповідника Курданова, який разом зі мною, як правлячим архієреєм, виступив із заявою для преси – швидко звільнили з посади.

Починався блок-пост з прапорів «Новоросії», які виставив там російський запроданець Кауров, вождь «Єдінава атєчества», соратник Маркова, з яким разом потім невдало мали «Бессарабську республіку» створювати. Обидва негідники втекли в Московію ще в 14-му.

А з 2009-го там ще й величезний плакат поставили з обличчям Гундяєва (на фото).

Однак закінчилася восьмирічна епопея миттєво. На третій день після втечі Януковича – відповідальні за блок-пост самі його розібрали й вивезли. Бо їм патріоти сказали: або самі це зробіть, або ми вам допоможемо. Ті сказали – «ми самі». Зникла «криша» – і блок-пост миттєво розчинився, ніби його й не було. Бо емпе і кремлівська «криша», як сіамські близнюки – нероздільні, одне без одного – жити не можуть.

І от тепер клірики МП з Чернігова ллють сльози, що комісія Мінкультури храми, підпорядковані заповіднику, на які у МП ДАВНО закінчилися договори користування, а нових не було укладено, зачинила для огляду і оцінки стану. Маючи для цього і підстави, і повноваження.

Ви ж так хотіли відібрати Катерининський храм, так плекали біля нього «наш-патріарх-кіріловський» блок-пост, в надії «вигнать раскольнікаф», гроші на це збирали і в Україні, і по Московії…

Що ВИ тоді посіяли – таке тепер і пожинаєте.

І ще: чи у когось є сумніви, що якби московитським окупантам вдалося, як вони хотіти, взяти Чернігів, то духовенство МП, як це воно робило на інших окупованих територіях, служило би їм подячні молебні та організовувало би «благаславєніє асвабадітєлєй»?

Звісно, що зараз багато з них будуть розповідати про гуманітарну допомогу та інше подібне. Але, по перше, якби вони своєю працею в поширенні «русскава міра» не готували ґрунт – то дуже велике питання, чи був би кремлівський тиран настільки впевненим у швидкій перемозі своєї «апєрациі» зі знищення України. А по друге – Гундяєв та МП теж всюди кілометрами поширюють інформацію, скільки гуманітарної допомоги вони надали. Однією рукою благословляють вбивць, а другою – жертвам цих вбивць дають допомогу. Мабуть саме так своєрідно вони розуміють слова Христові «щоби права рука не знала, що робить ліва».

Але правду Бог бачить. А люди, хоч і не всі – памʼятають, як ще донедавна себе поводив Моспатріархат. Бога не боячись і людей не соромлячись.

І от тепер, як кажуть на вами улюбленій Московії, справдилася приказка: «сколько верёвочке ни виться, а конец будет». Буде! Тій останній мотузці – Моспатріархату – якою досі намагаються привʼязати Україну до російської імперії зла…

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Теги: релігія війна пропаганда

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