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    Політика

    Суд продовжив арешт Медведчука

    Медведчук залишиться під вартою ще на 60 днів - Суд продовжив арешт Медведчука
    Медведчук залишиться під вартою ще на 60 днів
    фото: СБУ

    Суддя задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів

    Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука до 9 серпня. Про це йдеться у рішенні суду.

    Рішення було прийнято 9 червня.

    Суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів до підозрюваному Медведчуку.

    Захист депутата звернувся до Верховного суду з проханням про передачу даного клопотання на розгляд до Печерського районного суду Києва, але колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила в цьому.

    Нагадаємо, 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою Віктору Медведчуку.

    12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    До слова, правоохоронці заочно повідомили підозру в державній зраді багаторічному соратнику, однодумцю і близькому другу Віктора Медведчука Михайлу Погребинському.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти суд війна арешт Україна окупація #stoprussia
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    Суд продовжив арешт Медведчука