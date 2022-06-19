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    Соціум

    Чоловіки закінчуються? Росія вже кличе жінок до армії

    Жінкам, які прийдуть на військову службу за контрактом, у РФ обіцяють високі зарплати - Чоловіки закінчуються? Росія вже кличе жінок до армії
    Жінкам, які прийдуть на військову службу за контрактом, у РФ обіцяють високі зарплати
    фото із відкритих джерел

    Військкомати в Росії почали кликати жінок на службу за контрактом

    У Росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті адміністрації Сєвєродвінську. Тим часом втрати особового складу рашистів на війні в Україні становлять близько 33 600.

    Варто зауважити, що новий контракт до 50 років. При цьому жінки не повинні перебувати в запасі.

    «На службу за контрактом можуть вступити: військовослужбовці, які проходять службу на заклик і вже отримали вищу або середню професійну освіту; військовослужбовці, які проходять службу на заклик не менше трьох місяців; громадяни, які перебувають у запасі; чоловіки, які не перебувають у запасі та мають вищу або середню професійну освіту; жінки, які не перебувають у запасі; іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

    Також охочим пропонують «високі зарплати», які нібито стартують від 200 тисяч рублів.

    Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2196-IX, який звільняє від призову частину чоловіків. Йдеться про учнів та педагогів професійно-технічних училищ.

    Разом з тим радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація в Росії, оскільки це прискорить крах путінського режиму.

    Також Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

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    Теги: росія окупанти війна військомат мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Чоловіки закінчуються? Росія вже кличе жінок до армії