Чоловіки закінчуються? Росія вже кличе жінок до армії

Жінкам, які прийдуть на військову службу за контрактом, у РФ обіцяють високі зарплати

Військкомати в Росії почали кликати жінок на службу за контрактом

У Росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті адміністрації Сєвєродвінську. Тим часом втрати особового складу рашистів на війні в Україні становлять близько 33 600.

Варто зауважити, що новий контракт до 50 років. При цьому жінки не повинні перебувати в запасі.

«На службу за контрактом можуть вступити: військовослужбовці, які проходять службу на заклик і вже отримали вищу або середню професійну освіту; військовослужбовці, які проходять службу на заклик не менше трьох місяців; громадяни, які перебувають у запасі; чоловіки, які не перебувають у запасі та мають вищу або середню професійну освіту; жінки, які не перебувають у запасі; іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Також охочим пропонують «високі зарплати», які нібито стартують від 200 тисяч рублів.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2196-IX, який звільняє від призову частину чоловіків. Йдеться про учнів та педагогів професійно-технічних училищ.

Разом з тим радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні вигідна загальна мобілізація в Росії, оскільки це прискорить крах путінського режиму.

Також Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.