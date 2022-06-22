Туреччина і Росія обговорили розблокування українських портів: у чому позитив

Туреччина змогла вивести перше судно з українського порту, окупованого росіянами на Азові, але продовжує домовлятися про розблокування портів на Чорному морі

Дві чорноморські країни домовилися про роботу окупованого Росією українського порту

Делегація міністерства оборони Туреччини, прибувши до Москви, провела переговори із російськими колегами. Темою перемовин було розблокування українських портів для вивезення зерна. Про це повідомила пресслужба міноборони Росії.

Представники двох військових відомств, зазначила російська сторона, обговорили рух турецьких суден Чорним морем до українських портів для завантаження зерном, яке Україна планує експортувати.

Російське міноборони також згадало про порт у окупованому рашистами Маріуполі, «особливо наголосивши на важливості взаємодії у двосторонньому форматі, який дозволив забезпечити вихід з порту Маріуполь, у тому числі турецького суховантажу «Азов Конкорд».

Російські ЗМІ повідомили учора, 21 червня, що турецьке судно «Азов Конкорд» під мальтійським прапором вийшло з Маріуполя «російським гуманітарним коридором».

Міноборони Росії заявило, що домовилося продовжувати консультації із турецькими колегами щодо розблокування території Чорного моря для цивільних суден.

Турецька сторона зазначила, інформує агентство Anadolu, що переговори пройшли «в конструктивній та дуже позитивній атмосфері». Турки запевняють, що внаслідок перемовин у Москві склався певний консенсус щодо майбутніх чотиристоронніх переговорів. Але для початку Туреччина проведе окремі перемовини з Україною та ООН.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, рашисти обстріляли порти на півдні України. Була пошкоджена інфраструктура портів.

Додамо, що наступного тижня переговори представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо розблокування експорту зерна можуть відбутися у Стамбулі наступного тижня.

Раніше ж експорт українського зерна обговорили генсек НАТО і президент Туреччини.

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