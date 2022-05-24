Рашисти атакували Миколаївщину: багато поранених

Усіх постраждалих внаслідок обстрілів доставили до медзакладів, де вони отримують необхідну допомогу

У миколаївських лікарнях перебуває 162 людини, які постраждали від обстрілів окупантів

Сьогодні, 24 травня, російські загарбники знову обстріляли Миколаївську область, у результаті чого 15 людей отримали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

«Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву і населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає», – написала вона.

За словами голови облради, усіх постраждалих доставили до медзакладів, вони отримують необхідну допомогу.

Загалом станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебуває 162 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Як раніше повідомлялося, Миколаївщина потерпає від обстрілів.