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    Події в Україні

    Рашисти атакували Миколаївщину: багато поранених

    Усіх постраждалих внаслідок обстрілів доставили до медзакладів, де вони отримують необхідну допомогу - Рашисти атакували Миколаївщину: багато поранених
    Усіх постраждалих внаслідок обстрілів доставили до медзакладів, де вони отримують необхідну допомогу
    фото з відкритих джерел

    У миколаївських лікарнях перебуває 162 людини, які постраждали від обстрілів окупантів

    Сьогодні, 24 травня, російські загарбники знову обстріляли Миколаївську область, у результаті чого 15 людей отримали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

    «Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву і населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає», – написала вона.

    За словами голови облради, усіх постраждалих доставили до медзакладів, вони отримують необхідну допомогу.

    Загалом станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебуває 162 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

    Як раніше повідомлялося, Миколаївщина потерпає від обстрілів.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували Миколаївщину: багато поранених