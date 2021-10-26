Штаб Об’єднаних сил заперечує повернення Старомар'ївки під контроль української влади

Раніше джерела у Міноборони повідомили ЗМІ, що українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпились там

У Штабі операції Об’єднаних сил спростовують інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар’ївка у «сірій зоні» Донецької області. Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою», – зазначили в пресслужбі.

Вони назвалю інформацію «черговою спробою незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування».

Зокрема, саме на цій території проросійські бойовики, ігноруючи домовленості, що були досягнуті в ТКГ, відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

«Позиції українських військових залишаються незмінними», – додає пресслужба.

Нагадаємо, інформацію про повернення під контроль українського уряду села Старомар’ївка спочатку почали поширювати «військові кореспонденти» бойовиків і сепаратистські ЗМІ, а потім джерела у Міноборони України підтвердили українським журналістам цю інформацію. Джерела у Міноборони зазначили, що українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпились там.

Також нагадаємо, що зранку 26 жовтня російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному.

Штаб повідомив, що 26 жовтня окупанти вбили українського воїна на Донеччині. Від початку доби ворог сім разів порушував режим припинення вогню.

Крім того, за даними розвідки, російські бойовики розгортають табори для вербування студентів на Донбасі.