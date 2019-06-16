На Луганщині затримали бойовика «ЛНР»
Затриманий повідомив, що у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування «Призрак» проросійської організації «ЛНР»
На Луганщині у місті Попасна під час перевірки документів правоохоронці затримали жителя міста Лисичанськ, який у базі поліцейських значився як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що сам затриманий повідомив, що у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування «Призрак» проросійської організації «ЛНР».
«Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян», - розповіли в поліції.
Через тиждень чоловік покинув лави бандформування, бо був викликаний на постійне місце роботи.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.