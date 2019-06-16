На Луганщині затримали бойовика «ЛНР»



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Під час перебування у бойовиків, чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів

Затриманий повідомив, що у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування «Призрак» проросійської організації «ЛНР»

На Луганщині у місті Попасна під час перевірки документів правоохоронці затримали жителя міста Лисичанськ, який у базі поліцейських значився як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що сам затриманий повідомив, що у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування «Призрак» проросійської організації «ЛНР».

«Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян», - розповіли в поліції.

Через тиждень чоловік покинув лави бандформування, бо був викликаний на постійне місце роботи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.