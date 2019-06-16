  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Луганщині затримали бойовика «ЛНР»

    • Розсилка
    Під час перебування у бойовиків, чоловік&nbsp;зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів - На Луганщині затримали бойовика «ЛНР»
    Під час перебування у бойовиків, чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів

    Затриманий повідомив, що у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування «Призрак» проросійської організації «ЛНР»

    На Луганщині у місті Попасна під час перевірки документів правоохоронці затримали жителя міста Лисичанськ, який у базі поліцейських значився як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Зазначається, що сам затриманий повідомив, що у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування «Призрак» проросійської організації «ЛНР».

    Читайте також

    «Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян», - розповіли в поліції.

    Через тиждень чоловік покинув лави бандформування, бо був викликаний на постійне місце роботи.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

    Читайте також
    ЛНР арешт документи Попасна поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ