У центрі Києва прогримів вибух



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Вибух стався на вулиці Тургенівській Скріншот з відео

За попередньою інформацією в одній з квартир будинку стався вибух газу

У центральній частині Києва на вулиці Тургенівській в одному з будинків вночі прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією в одній з квартир будинку стався вибух газу. На місце інциденту прибули кілька пожежних машин і поліція.

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. Очевидці у соціальних мережах повідомляють про дуже потужний вибух та стовп диму.

Як додає Інтерфакс-Україна, в результаті вибуху вилетіли шибки в сусідніх будинках.

До слова, у ніч на суботу на подвір’ї приватного будинку в селищі Лиманському на Одещині стався вибух, попередньо, вибухнула граната.