  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва прогримів вибух

    • Розсилка
    Вибух стався&nbsp;на вулиці Тургенівській - У центрі Києва прогримів вибух
    Вибух стався на вулиці Тургенівській
    Скріншот з відео

    За попередньою інформацією в одній з квартир будинку стався вибух газу

    У центральній частині Києва на вулиці Тургенівській в одному з будинків вночі прогримів потужний вибух.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

    За попередньою інформацією в одній з квартир будинку стався вибух газу. На місце інциденту прибули кілька пожежних машин і поліція.

    Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. Очевидці у соціальних мережах повідомляють про дуже потужний вибух та стовп диму.

    Як додає Інтерфакс-Україна, в результаті вибуху вилетіли шибки в сусідніх будинках.

    До слова, у ніч на суботу на подвір’ї приватного будинку в селищі Лиманському на Одещині стався вибух, попередньо, вибухнула граната.

    Читайте також
    Національна поліція України вибух Київ поліція будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ