У центрі Києва прогримів вибух
Вибух стався на вулиці Тургенівській
Скріншот з відео
За попередньою інформацією в одній з квартир будинку стався вибух газу
У центральній частині Києва на вулиці Тургенівській в одному з будинків вночі прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.
За попередньою інформацією в одній з квартир будинку стався вибух газу. На місце інциденту прибули кілька пожежних машин і поліція.
Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. Очевидці у соціальних мережах повідомляють про дуже потужний вибух та стовп диму.
Як додає Інтерфакс-Україна, в результаті вибуху вилетіли шибки в сусідніх будинках.
До слова, у ніч на суботу на подвір’ї приватного будинку в селищі Лиманському на Одещині стався вибух, попередньо, вибухнула граната.