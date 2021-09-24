На Луганщині затримали росіянку з ножами і снайперським прицілом (фото)

Росіянку з забороненими предметами затримали на пункті пропуску «Мілове»

На пункті пропуску через кордон у Луганській області затримали росіянку, в якої виявили снайперський приціл, мисливські ножі та кайданки. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ.

У пункті пропуску «Мілове» співробітники Держприкордонслужби зупинили для перевірки автомобіль, який прямував до Росії. Окрім водія, у ньому перебувала громадянка Росії.

«Під час огляду автівки прикордонники спільно зі співробітниками митниці виявили серед багажу росіянки наплічник з небезпечними предметами. Серед яких – нічний снайперський приціл уніфікований, бікфордів шнур, три мисливські ножі, металеві кайданки, кобура до пістолета Макарова та один набій калібру 7,62 мм. Власниця речей пояснила, що не звернула увагу на рюкзак, який нібито належить її сину, бо забирала всі речі, які мала», – йдеться у повідомленні.

Небезпечні предмети вилучено, проводяться кримінально-процесуальні заходи. Порушено провадження за ч. 1 ст. 333 КК (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

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