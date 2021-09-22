На адмінкордоні з окупованим Кримом виявлено зрадника з нагородами від Путіна

Затриманий чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. У нього виявили медалі та посвідчення

Пособника окупантів з численними «нагородами» прикордонники виявили на адмінмежі з Кримом

У вівторок, 22 вересня у контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак» на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом прикордонники виявили громадянина України з медалями за допомогу окупантам захопити півострів. Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. Прикордонники виявили у нього медалі «За заслуги перед отечеством», «За защиту Крыма», «5 лет крымской весне», «Крымская весна», отримані ним у 2014-2018 роках і «завізовані» підписами президента РФ та представників окупаційної влади Криму.

Крім того, у чоловіка виявили посвідчення учасника організації «союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым».

Правоохоронці встановили, що чоловік брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань на території окупованого Криму, заворушеннях і нападах із метою захоплення підприємств, установ і державних організацій.

Прикордонники повідомили до Нацполіції про ознаки правопорушення за ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», передавши затриманого поліцейським.

До слова, Зеленський передав генсеку ООН список ув’язнених Росією українців.

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