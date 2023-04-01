З окупаційних військ на Луганщині втекли 50 військових

Окупанти розшукують своїх дезертирів

В окупованому Старобільському районі Луганщини російські загарбники розшукують 50 військовослужбовців РФ, які дезертирували з підрозділів та військових частин. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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За даними Генштабу ЗСУ, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Загарбники проводять перевірку місцевих жителів, а в окремих населених пунктах відключено мобільний зв'язок.

Також продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області відзначено виселення людей із осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.

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Луганська ОВА повідомляє, що мешканці окупованого Сєвєродонецька не дочекалися обіцяного Росією масштабного відновлення. «У місті працюють лише два аптечних пункти у двох різних частинах населеного пункту та два великих магазини. Є й маленькі, але самі сєвєродончани відзначають, що там або практичного нічого немає, а те що є – їсти неможливо», – йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, триває 402-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.