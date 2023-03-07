Гайдай повідомив про нову тактику росіян на Луганщині

Найважчими ділянками фронту в області залишаються Білогорівка і Кремінна-Лиман

Російські загарбники намагаються у різний спосіб випробувати українську оборону. Але на сьогодні ситуація по всій лінії фронту у Луганській області стабільна. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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Він уточнив, що найважчими ділянками фронту в області залишаються Білогорівка і Кремінна-Лиман.

Гайдай наголосив, що загарбники змінюють тактику. «Вони міняють тактику. Тут не виходить, щоб одна і та ж тактика бою десь випробувалась на повторному напрямку. Були і малі групи, і були до трьох рот піхоти у наступі, і була техніка в кількості до двох рот з підтримкою «Термінаторів», БТР і так далі», – пояснив Гайдай.

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Росіяни пробують захопити села, які раніше ЗСУ вдалося повернути під свій контроль. Втім, штурми закінчуються для противника великими втратами.

«Після великих втрат на добу-дві (росіяни – ред.) відтягуються. А потім знову йдуть у наступи. Зараз на напрямку Білогорівки саме така ситуація… На Білогорівському напрямку після того, як ворог зазнав втрат, більш-менш тихо. На Сватівському – взагалі ситуація стабільна», – сказав Гайдай.

Водночас голова Луганської ОВА констатує збільшення обстрілів з боку окупантів. «Чітко видно, що десь їм боєприпаси підвезли. Побільшало обстрілів з важкої техніки, баражуючих боєприпасів (це їхні «Ланцети»)», – уточнив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.