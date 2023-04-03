У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)

Колишній в'язень, якого запрошували до Путіна, неодноразово закликав до знищення українців

У неділю, 2 квітня, російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін) загинув після вибуху в центрі Санкт-Петербурга. Подія відбулася у кафе, яке належить засновнику ПВК «Вагнера» Євгену Пригожину. Смерть росіянина підтвердили у МВС країни-агресорки.

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Владлен Татарський був уродженцем Макіївки на Донеччині, однак у 2014 році під час російського вторгнення на Донбас він втік із в'язниці та приєднався до ворога, зрадивши Україну.

За даними російських ЗМІ, вибух стався в кафе «Стріт-бар, де відбувався «творчий вечір» Татарського. Бомбу на зустріч із «воєнним кореспондентом» пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Татарському.

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«Творчий» вечір Татарського фото з відкритих джерел

Пригожин підтвердив, що кафе в Санкт-Петербурзі, у якому стався вибух, раніше належало йому. Він передав заклад пропагандистському руху «Кібер Z фронт».

За попередніми даними, вибухівку начебто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Татарському. Проте у мережі з'явилося відео, де смертельний дарунок пропагандисту вручає чоловік.

Згодом пролунав вибух. Найбільше постраждали гості з перших лав: наразі відомо вже про 32 потерпілих, 10 осіб перебувають у тяжкому стані.

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Місце події після вибуху фото з відкритих джерел

Окрім цього, з'явилась ще одна версія – начебто вибухівку заклали напередодні. Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 г тротилу.

Російські правохоронці продовжують розшукувати мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову, яку підозрюють у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського.

Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) — російський пропагандист, «воєнкор», відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, родом із Макіївки Донецької області. Він виправдовував напад Росії на Україну, а також заявляв про те, що Росія «всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує». Під час відключень світла по всій Україні казав, що «треба продовжувати обстріли», бо «більше вмиратимуть на операційних столах». Із 2011 року він перебував у в’язниці Горлівки за пограбування, але після російського вторгнення у 2014 році втік і почав воювати у лавах російських бойовиків проти України. Аби не загинути на фронті, Фомін став «блогером». 2019 року переїхав до Москви. З 2022 року активно включився до антиукраїнської пропаганди. Він також закликав вбивати якнайбільше українців, вчиняти геноцид та насильство. Російський найманець, військовий кореспондент Владлен Татарський (Максим Фомін) закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема знищувати електростанції, щоб помирало більше українців.

30 вересня минулого року його серед інших російських «воєнкорів» було запрошено до Кремля на оголошення диктатором Володимиром Путіним про анексію частини українських територій. «Всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо, все буде, як ми любимо», – заявив Татарський, ведучи репортаж із Кремля.

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У грудні 2022 року його запросили на виступ російського диктатора, ще одного військового злочинця, якого чекає МКС для трибуналу, Володимира Путіна в Кремлі серед представників російської еліти.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

У мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.