Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)
Владлен Татарський родом із Макіївки Донецької області
фото з відкритих джерел

Колишній в'язень, якого запрошували до Путіна, неодноразово закликав до знищення українців

У неділю, 2 квітня, російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін) загинув після вибуху в центрі Санкт-Петербурга. Подія відбулася у кафе, яке належить засновнику ПВК «Вагнера» Євгену Пригожину. Смерть росіянина підтвердили у МВС країни-агресорки.

Владлен Татарський був уродженцем Макіївки на Донеччині, однак у 2014 році під час російського вторгнення на Донбас він втік із в'язниці та приєднався до ворога, зрадивши Україну.

За даними російських ЗМІ, вибух стався в кафе «Стріт-бар, де відбувався «творчий вечір» Татарського. Бомбу на зустріч із «воєнним кореспондентом» пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Татарському.

«Творчий» вечір Татарського
«Творчий» вечір Татарського
фото з відкритих джерел

Пригожин підтвердив, що кафе в Санкт-Петербурзі, у якому стався вибух, раніше належало йому. Він передав заклад пропагандистському руху «Кібер Z фронт».

За попередніми даними, вибухівку начебто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Татарському. Проте у мережі з'явилося відео, де смертельний дарунок пропагандисту вручає чоловік.

Згодом пролунав вибух. Найбільше постраждали гості з перших лав: наразі відомо вже про 32 потерпілих, 10 осіб перебувають у тяжкому стані.

5 фото
На весь екран
Місце події після вибуху
фото з відкритих джерел

Окрім цього, з'явилась ще одна версія – начебто вибухівку заклали напередодні. Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 г тротилу.

Російські правохоронці продовжують розшукувати мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову, яку підозрюють у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського.

Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) — російський пропагандист, «воєнкор», відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, родом із Макіївки Донецької області.

Він виправдовував напад Росії на Україну, а також заявляв про те, що Росія «всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує». Під час відключень світла по всій Україні казав, що «треба продовжувати обстріли», бо «більше вмиратимуть на операційних столах».

Із 2011 року він перебував у в’язниці Горлівки за пограбування, але після російського вторгнення у 2014 році втік і почав воювати у лавах російських бойовиків проти України.

Аби не загинути на фронті, Фомін став «блогером». 2019 року переїхав до Москви. З 2022 року активно включився до антиукраїнської пропаганди. Він також закликав вбивати якнайбільше українців, вчиняти геноцид та насильство. 

Російський найманець, військовий кореспондент Владлен Татарський (Максим Фомін) закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема знищувати електростанції, щоб помирало більше українців.

30 вересня минулого року його серед інших російських «воєнкорів» було запрошено до Кремля на оголошення диктатором Володимиром Путіним про анексію частини українських територій. «Всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо, все буде, як ми любимо», – заявив Татарський, ведучи репортаж із Кремля.

У грудні 2022 року його запросили на виступ російського диктатора, ще одного військового злочинця, якого чекає МКС для трибуналу, Володимира Путіна в Кремлі серед представників російської еліти.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

У мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Читайте також: Про що свідчить вбивство російського пропагандиста: аналіз ISW
Теги: пропагандист вибух смерть росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
16 березня, 04:33
Місцеві мешканці допомагали рятувальникам розбирати завали
Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження
9 березня, 16:32
Росія різними шляхами розколювала українське суспільство з 2000 року
Експерт: УПЦ МП – проєкт управління внутрішньої політики Адміністрації президента РФ
12 березня, 10:40
«Слуга народу» ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному військовому
«Слуга народу» ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному військовому
7 березня, 05:58
Через ракетну атаку частина Києва лишилася без світла
Через ракетну атаку частина Києва лишилася без світла
9 березня, 07:06
Дерюгіна вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні
Померла легенда світової художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна
29 березня, 11:32
Боєць Національної гвардії Віталій Мерінов воював на Донеччині
У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
31 березня, 09:26
На Київщині стався вибух: є загиблі
На Київщині стався вибух: є загиблі
Вчора, 16:34
У Львові вибухнула граната в одному із спальних районів: є жертви (відео)
У Львові вибухнула граната в одному із спальних районів: є жертви (відео)
1 квiтня, 05:17

Соціум

У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)
У кафе, що належить Пригожину, підірвано пропагандиста Татарського: що відомо (фото, відео)
Ліквідація російського пропагандиста: «вибуховий» подарунок вручив чоловік (відео)
Ліквідація російського пропагандиста: «вибуховий» подарунок вручив чоловік (відео)
Ізраїль заявив, що збив невідомий літак, який летів із Сирії
Ізраїль заявив, що збив невідомий літак, який летів із Сирії
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
Загибель пропагандиста Татарського: вибухівку сховали у його позолочений бюст
Загибель пропагандиста Татарського: вибухівку сховали у його позолочений бюст
Ексдепутат Новинський провів недільну службу у російській церкві Цюріха
Ексдепутат Новинський провів недільну службу у російській церкві Цюріха

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Хмельницькому московські попи побили військового (відео)
19K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
18K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
13K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
8111
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
7537
«Квартал 95» висміяв Тищенка: нардеп накинувся на Кошового (відео)

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту