Атака на Київ: Кличко повідомив про загиблих (оновлено)

Внаслідок атаки постраждали 20 людей, більшість – госпіталізували

У ніч на 6 червня Росія атакує Київ «шахедами». У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Віталія Кличка.

За інформацією Кличка у столиці зафіксовано:

Пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі;

У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків, туди є виклик медиків;

Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, пожежа на 17 поверсі житлового будинку;

Падіння уламків у Голосіївському районі;

Падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Оновлено. У столиці внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей. 16 із них медики госпіталізували.

Раніше ми писали, що у ніч на 6 червня Росія атакувала Київську область ракетами та дронами. У трьох районах є руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Калашник зазначає, що ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням ракет та БпЛА продовжується. Тривога триває вже понад три години.

Станом на 4:00 ранку наслідки фіксуються у 3 районах Київської області. У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Нагадаємо, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Так, близько 15:00 керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).