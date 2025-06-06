Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: Кличко повідомив про загиблих (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: Кличко повідомив про загиблих (оновлено)
У Києві різко зросла кількість постраждалих через російську атаку
фото: glavcom.ua

Внаслідок атаки постраждали 20 людей, більшість – госпіталізували

У ніч на 6 червня Росія атакує Київ «шахедами». У столиці  зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Віталія Кличка.

За інформацією Кличка у столиці зафіксовано:

  • Пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі;
  • У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків, туди є виклик медиків;
  • Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, пожежа на 17 поверсі житлового будинку;
  • Падіння уламків у Голосіївському районі;
  • Падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Оновлено. У столиці внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей. 16 із них медики госпіталізували.

Раніше ми писали, що у ніч на 6 червня Росія атакувала Київську область ракетами та дронами. У трьох районах є руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Калашник зазначає, що ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням ракет та БпЛА продовжується. Тривога триває вже понад три години. 

Станом на 4:00 ранку наслідки фіксуються у 3 районах Київської області. У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Нагадаємо, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Так, близько 15:00 керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: пожежа росія Віталій Кличко Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії
Євросоюз передав Україні €1 млрд від заморожених активів РФ – Шмигаль
8 травня, 16:14
З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння УПЦ МП
Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою
10 травня, 13:32
Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові
Київська держадміністрація дала чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
12 травня, 08:46
Росія обстрілює Україну балістичними ракетами
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
11 травня, 22:20
Дмитро Ласьков не хотів повертатися на передову, тому його побили
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
25 травня, 20:13
Станцію «Червоноармійська» до декомунізації прикрашала відповідна мозаїка
Як виникла «Шулявська»? Відомий вчений назвав письменницю, яка допомогла перейменувати станцію «Більшовик»
27 травня, 15:31
На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували
Атака дронів на Одещину: з’явилися фото та відео наслідків
4 червня, 10:05
Ймовірність загинути на війні для чоловіків із Тиви або Алтаю у 30-40 разів вища, ніж для мешканців Москви
Журналісти назвали регіони РФ, які втратили найбільше солдат на війні в Україні
30 травня, 11:27
Вживані речі з наркотиками зловмисники відправляли поштою на поштомати в інші міста України
Секонд-хенд із метадоном: викрито ділків, які продавали наркотики по всій Україні
Вчора, 17:37

Новини

Атака на Київ: Кличко повідомив про загиблих (оновлено)
Атака на Київ: Кличко повідомив про загиблих (оновлено)
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
У Києві внаслідок атаки є постраждалі (оновлено)
У Києві внаслідок атаки є постраждалі (оновлено)
Росія атакує Київ «шахедами». У різних районах столиці зафіксовано пожежі (оновлено)
Росія атакує Київ «шахедами». У різних районах столиці зафіксовано пожежі (оновлено)
У Києві працює ППО по ворожих цілях (оновлено)
У Києві працює ППО по ворожих цілях (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
141K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
39K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
38K
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів
21K
Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua