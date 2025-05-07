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Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
У середу Мерц на спільному брифінгу з президентом Франції не відповів на пряме запитання журналіста щодо Taurus
фото: reuters

«Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене»

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН в контексті постачання крилатих ракет Taurus. Як передає «Главком», про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF, повідомляє Укрінформ.

«Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку», – сказав Мерц, відповідаючи на запитання, чи може Володимир Зеленський розраховувати на те, що канцлер ФРН передасть Україні ракети Taurus.

За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН). Новий канцлер має намір активно брати в ньому участь. Зокрема, він планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером найближчим часом, а президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив візит як канцлер. З обома лідерами Мерц планує проводити «інтенсивні консультації» щодо підтримки України.

«І я буду намагатися разом з ними ухвалювати рішення. Все, що ми робимо, має, наскільки це можливо, робитися спільно та попередньо спільно ухвалено», – сказав Мерц. Водночас він зауважив, що формат став би ще кращим, якби до нього долучилася Польща.

У середу Мерц на спільному брифінгу з президентом Франції не відповів на пряме запитання журналіста щодо Taurus.

Раніше Фрідріх Мерц заявляв, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW. «Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

До слова, наприкінці 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Також відомо, що Мерц прибув до Парижу, аби зустрітися із президентом Еммануелем Макроном. Після Франції він вирушить до Польщі, оскільки консервативний лідер прагне відновити відносини з головними союзниками Німеччини. 

Та як стало відомо медіа, Мерц планує незабаром відвідати і Україну. 

Наразі триває координація поїздки, і він хоче «зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією», заявив Мерц під час візиту до Парижа.

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Теги: Фрідріх Мерц ракета

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