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У Тульській області прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Тульській області прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів
Росію атакують дрони
фото ілюстративне

Обмеження ввели в декількох аеропортах через загрозу ударних дронів

У ніч проти 28 травня у Тульській області РФ прогриміли вибухи. Дрони аткують регіон. Про це повідомляють російські пабліки, передає «Главком».

Повідомляється, що спершу оголосили повітряну тривогу пов'язану з загрозою ударних дронів, згодом місцеві жителі почули перші вибухи.

Росіяни нарахували близько шести гучних вибухів, також чули звуки дронів та бачили спалахи в небі. Як пишуть очевидці, працює ППО. Очевидці кажуть, що серія вибухів пролунала над містом Алексин.

Окрім цього обмеження введені в аеропорту Калуги, а також план килим ввели в аеропорту «Домодєдово».

Днями у Тульській області РФ було уражено хімічне підприємство «Азот». 

Деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях: «Аміачна селітра: використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. Метанол: може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального. Аргон: інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості».

До слова, під час атаки 18 січня на нафтобазу в Тульській області було пошкоджено ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату «8 березня».

24 травня в місті Єлець Липецької області РФ лунали вибухи. Місцеві повідомляли, що безпілотники знову атакували завод «Енергія».

Зауважимо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів.

 

 

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Теги: вибух росія дрон

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