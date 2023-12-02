Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч

На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто

Інтенсивність руху на автомобільних дорогах Львівщини низька через погодні умови

У ніч на 2 грудня в передмісті Дніпра пролунали звуки вибухів. У Києві та на трасі Київ-Чоп сталися ДТП. ОБСЄ офіційно схвалила компроміс з РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибух у Дніпрі

Уночі 2 грудня в передмісті Дніпра прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку. У Дніпропетровській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційної інформації станом на зараз немає.

Аварія в Києві

На Печерську в Києві сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старановодницькій.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Тойота», рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Рено». Водій і пасажир автомобіля «Рено» від отриманих травм загинули на місці події.

Повідомляється, що за кермом «Тойоти» перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ДТП на трасі Київ-Чоп

На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто. Є постраждалі. Унаслідок аварії проїзд на цій ділянці автодороги ускладнений. Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне Львівської області.

Також поліція повідомила, що погодні умови ускладнюють рух транспорту. Станом на 00:00 опади не припинялися.

Зазначається, що патрульні поліцейські скеровують у найскладніші ділянки для негайного реагування дорожні служби. Інтенсивність руху на автомобільних дорогах Львівщини низька.

ОБСЄ схвалила компроміс з РФ

Для головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.

Результат одностайного рішення при голосуванні всіх 57 країн-учасниць оголосив у п'ятницю, 1 грудня, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час закриття 30-ї зустрічі Ради міністрів у Скоп'є.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідно до рішення ради міністрів ОБСЄ, Мальта головуватиме в організації у 2024 році.

В ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватися консенсусом, через російське блокування роботи решта держав пішли їй на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.

Чехія продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року.

Депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі, та змінили порядок депортації людей, які мають тимчасовий захист.

Тимчасовий захист дозволяє українським біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти, ринку праці. Для його продовження, згідно з законопроєктом, українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді до 15 березня 2024 року.

При цьому необхідно забронювати дату для особистого візиту до МВС. Там видадуть візову наклейку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Для отримання наклейки необхідно з'явитися до кінця 2024 року.

Ізраїль розкрив плани щодо Сектора Гази після війни

Ізраїль хоче створити буферну зону між Сектором Гази та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню ХАМАС чи іншим бойовикам або нападам на Ізраїль. Про це пише Reuters.

За даними трьох регіональних джерел, Ізраїль розповів про ці плани своїм сусідам Єгипту і Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році. Жодна арабська держава не виявила готовності надавати поліцію чи керувати Газою в майбутньому. Водночас більшість арабських держав рішуче засудили наступ Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радник із зовнішньої політики прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Офір Фальк, на запитання щодо буферної зони, сказав, що план є більш глобальним. Він складається з трьох кроків: знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази та дерадикалізація анклаву.