Повітряні сили назвали західні системи, які стануть основою української ППО

Юрій Ігнат: «Основні чотири комплекси, які, мабуть, стануть основою нашої ППО надалі – це Patriot, SAMP/T, Iris-T і Nasams»

Західні системи Patriot, Iris-T і Nasams у майбутньому можуть скласти основу для української протиповітряної оборони. Таку думку висловив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в «Медіацентрі Україна – Укрінформ».

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За його словами, військові поставки західних партнерів допомагають захистити українські регіони від російських атак, які не припиняються вже практично 21 місяць. У майбутньому сучасні системи ППО зможуть замінити застарілу радянську техніку.

«Основні чотири комплекси, які, мабуть, стануть основою нашої ППО надалі – це Patriot, SAMP/T, Iris-T і Nasams. Самі ці системи складатимуть щит від Повітряних сил, а надалі вже ешелонована ППО розподілятиметься за родами та видами інших Сил оборони. Будемо посилюватися. Зараз це посилення відбувається шляхом введення додаткових мобільних вогневих груп», – заявив Ігнат.

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Триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.