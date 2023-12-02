У Києві п’яний водій спричинив ДТП: є загиблі

Нетверезий водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим автомобілем

Водій, що спричинив аварію, є громадянином іншої держави

1 грудня на Печерську в Києві сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва.

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«До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старановодницькій. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та медики», – йдеться в повідомленні.

ДТП на Печерську в Києві фото: Національна поліція

На місці події правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Тойота», рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Рено». Водій і пасажир автомобіля «Рено» від отриманих травм загинули на місці події.

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Повідомляється, що за кермом «Тойоти» перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали керманича винуватця аварії, йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій таксі Uklon влетів у швидку.