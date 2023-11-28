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В Одесі відновлено роботу котельні, де ураган обвалив 100-метрову трубу (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Одесі відновлено роботу котельні, де ураган обвалив 100-метрову трубу (фото)
Аварія сталася на котельні на вул. Паустовського
фото: Олег Кіпер/Telegram

Тепло отримали 120 тис. абонентів в Одесі

27 листопада пізно ввечері в Одесі було відновили роботу котельні на вул. Паустовського, на якій через негоду та потужний вітер у ніч на 27 листопада стався обвал стометрової труби. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Відновлено роботу пошкодженої внаслідок негоди котельні. До ранку в будинках людей має бути тепло», – написав він у телеграм-каналі.

Тепло отримали 120 тис. абонентів в Одесі.

До відновлювальних робіт залучалися КП «Теплопостачання міста Одеси», міська влааі, спеціалісти «Одесагаз», співробітники ДСНС та всі аварійні служби міста. 

Як повідомлялося, унаслідок сильного вітру в Одесі на одній з районних котелень великої потужності сталася аварія – впала труба заввишки понад 100 м.

Через аварію жителі Пересипського району залишилися без опалення.

Теги: опалення Одеса снігопад аварія

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