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ISW: Росіяни скаржаться на вразливість ліній зв'язку на лівому березі Херсонщини

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW: Росіяни скаржаться на вразливість ліній зв'язку на лівому березі Херсонщини
Російські війська не в змозі витіснити українські війська з Кринок
фото з відкритих джерел

Особовий склад російської 70-ї мотострілецької дивізії часто скаржиться на вразливість російської матеріально-технічної бази

Російські сили висловлюють занепокоєння через слабкість наземних ліній зв’язку (GLOC) на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості Росії на цих позиціях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер 26 листопада заявив, що особовий склад російської 70-ї мотострілецької дивізії (щойно сформованої 18-ї загальновійськової армії) часто пише йому зі скаргами на вразливість російської матеріально-технічної бази на східному березі Херсонської області біля Кринок та удари українських безпілотників.

Він також погодився із попередніми висловлюваннями іншого російського «воєнкора» про те, що російські війська у цій області мають труднощі з координацією підрозділів і зазначив, що командири на рівні роти та батальйону демонструють неуважність.

Військовий блогер запропонував російським військам під Кринками створити окрему протипілотну роту з особового складу окремого розвідувального батальйону 70-ї мотострілецької дивізії для захисту російських GLOC.

«Російські GLOC на лівому березі Херсонської області, такі як траса E58 Антонівка-Сахи (приблизно 5-8 км від річки Дніпро), розташовані поблизу берегової лінії річки Дніпро, що робить їх уразливими для українських ударів», – пише ISW.

Раніше аналітики повідомляли, що російські військові блогери неодноразово скаржилися на стан військ поблизу Кринок, які страждають від проблем, таких як недостатня вогнева підтримка, координація підрозділів, радіоелектронна боротьба (РЕБ), контрбатарейна боротьба та протиповітряна оборона.

Російські джерела постійно стверджували, що російські війська не в змозі витіснити українські війська з Кринок і що українські війська наразі не в змозі зробити значний оперативний прогрес у районі східного берега.

Як повідомлялося, українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Росіяни заявляють, що ЗСУ просунулися на півкілометра до Новофедорівки. 

До слова, російські окупанти шукають слабину в обороні українських військ поблизу Куп'янська. Загарбники хочуть знову захопити місто.

Теги: Дніпро військові місто блогер росіяни

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