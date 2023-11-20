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Дуда пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війні
В Україні вирішується доля нашої безпеки - Дуда
фото з відкритих джерел

Президент Польщі висловив переконання, що «якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову»

Польща готова підтримувати Україну у війні до повної її перемоги, адже від цього залежить безпека у Європі. Про це завив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо у Варшаві, повідомляє  PAP.

«Як Польща, ми підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити. На нашу думку, це потрібно робити до повної перемоги – тобто до відновлення міжнародно визнаних кордонів. Україна повинна отримати тверді гарантії безпеки, а це, на нашу думку, є гарантією вступу до НАТО. Ми підтримуємо нашого сусіда на цьому шляху», – наголосив він.

Президент Польщі висловив переконання, що «якщо Росія не буде переможена, то вона нападе знову».

«Ми не маємо жодних сумнівів, що сьогодні Україна – це те місце, де вирішується доля нашої безпеки» - сказав польський лідер.

Він додав, що з його точки зору «підтримка України є чимось очевидним». Дуда нагадав, що Польща вже вислала в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї і боєприпасів, а також нескінченну кількість бронежилетів, шоломів, уніформи.

«Ми та країна, через яку сьогодні ідуть поставки для України. Не лише військові поставки, але й будь-які інші, що йдуть в Україну з Європи, Заходу, світу» – сказав він.

«Я сподіваюся, що польська влада, незалежно від політичного табору, буде продовжувати цю політику, яка є політикою в польських, а також європейських інтересах», - підсумував Дуда.

Раніше Дуда пояснив слова прем'єра Польщі про припинення постачання зброї Україні.

Теги: росія Польща військові Анджей Дуда Україна

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