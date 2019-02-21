На Львівщині створять новий національний природний парк «Бойківщина»



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Частина територій майбутнього парку - це об’єкти всесвітньої природоохоронної Смарагдової мережі

Парк займатиме 12 240 гектарів земель державної та комунальної власності

У Турківському районі Львівської області з’явиться новий національний природний парк. Під час засідання 20 лютого уряд підтримав проект указу президента «Про створення національного природного парку «Бойківщина».

Як повідомив міністр екології Остап Семерак, парк займатиме 12 240 гектарів земель державної та комунальної власності.

«Продоохоронний статус цих територій - це питання збереження старовікових лісів Українських Карпат. Крім того, ця територія цікава як майбутній науковий полігон для моніторингу та розробки дієвих заходів щодо збереження рідкісних видів рослин і тварин» - зазначив він.

Частина територій майбутнього парку - це об’єкти всесвітньої природоохоронної Смарагдової мережі. Це мережа територій особливого природоохоронного значення, важливих для збереження біорізноманіття у країнах Європи і деяких країнах Африки, яка діє з 1998 року. Зокрема в районі НПП «Бойківщина» - понад 30 видів рідкісних трав’янистих рослин.

Наразі на території Львівщини функціонує 377 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 158,3 тисячі гектарів. У 2018 році в області створили 19 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 189 гектарів. За словами міністра екології, на 2019 рік на Львівщині заплановано створення ще 14 природоохоронних об’єктів площею 12 469 гектарів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство екології та природних ресурсів передбачає розширення природно-заповідного комплексу України та перетворення його на візитівку нашої країни.