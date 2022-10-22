Літак ЗСУ збив ворожу ракету над Чернівецькою областю

Збита ракета впала в озеро

Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Він також додав, що пошкоджень об’єктів та будинків громадян немає.

Нагадаємо, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Також близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.