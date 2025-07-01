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На Львівщині виявлено касетні снаряди після атаки РФ (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Львівщині виявлено касетні снаряди після атаки РФ (фото)
Радіус ураження боєприпасів становить до 30 м
фото: Дрогобицька міська рада/Facebook

Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками

Після ракетно-дронового удару у ніч проти 29 червня по території Дрогобицької громади було виявлено небезпечні касетні бойові припаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дрогобицьку міську раду.

Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 м. Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками. Територія промаркована табличками «Небезпечно міни».

На Львівщині виявлено касетні снаряди після атаки РФ (фото) фото 1
фото: Дрогобицька міська рада/Facebook

Дрогобицька міська рада наголосила: категорично заборонено наближатися до промислового об’єкта, який зазнав влучання, це смертельно небезпечно. Влада закликала мешканців:

  • не наближатися до місця обстрілу;
  • не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;
  • не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести;
  • у разі виявлення підозрілих предметів – одразу телефонувати за номером 102.

«Зовнішній вигляд: круглі, сірі на вигляд, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Особливо небезпечні в радіусі 30 метрів. Просимо бути максимально обережними та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Про роботи з розмінування будуть повідомляти додатково. Просимо мешканців серйозно віднестися до цієї інформації та максимально поширити», – наголосила Дрогобицька міська рада.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у місті не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

Тоді через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія.

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Теги: Львівщина війна боєприпаси

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