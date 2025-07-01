На Львівщині виявлено касетні снаряди після атаки РФ (фото)

Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками

Після ракетно-дронового удару у ніч проти 29 червня по території Дрогобицької громади було виявлено небезпечні касетні бойові припаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дрогобицьку міську раду.

Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 м. Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками. Територія промаркована табличками «Небезпечно міни».

фото: Дрогобицька міська рада/Facebook

Дрогобицька міська рада наголосила: категорично заборонено наближатися до промислового об’єкта, який зазнав влучання, це смертельно небезпечно. Влада закликала мешканців:

не наближатися до місця обстрілу;

не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;

не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести;

у разі виявлення підозрілих предметів – одразу телефонувати за номером 102.

«Зовнішній вигляд: круглі, сірі на вигляд, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Особливо небезпечні в радіусі 30 метрів. Просимо бути максимально обережними та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Про роботи з розмінування будуть повідомляти додатково. Просимо мешканців серйозно віднестися до цієї інформації та максимально поширити», – наголосила Дрогобицька міська рада.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у місті не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

Тоді через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія.