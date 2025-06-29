Головна Думки вголос Дмитро Галко
search button user button menu button
Дмитро Галко Журналіст

Чому Україна – не Ізраїль і не Палестина: головна різниця

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Україну не можна порівнювати з Ізраїлем чи Палестиною?
фото: depositphotos.com

Різниця очевидна

Вчергове натрапив у стрічці на порівняння України з Ізраїлем. Інколи трапляється інше порівняння – з Палестиною.

Вважаю, що обидва порівняння цілком недоречні.

Випадок Ізраїлю – геть унікальний, аналогічного попросту не існує.

Випадок України – типова антиколоніальна боротьба, прикладів якої були сотні.

Араби (перси, мусульмани) не були пригноблювачами євреїв. Вони не колонізували їхні землі. Не нав’язували свою мову та ідентичність. Араби завоювали ці землі у Східної Римської імперії (Візантії). Євреї та самаритяни складали на них національні меншості, більшість населення була православними християнами. На відміну від візантійців, араби дозволили євреям жити в Єрусалимі. І не мали програми їхньої асиміляції.

Але Україна не є Палестиною теж. Бо євреї не вважають палестинців «також євреями», яких чиясь зла воля переробила на палестинців.

Палестинці – частина великого арабського світу, який прокинувся у національному сенсі наприкінці 19 – на початку 20 століття, як і багато інших народів деінде. Вони вважали весь Близький Схід своїм і не хотіли мати там міцних конкурентів, особливо підтримуваних Заходом.

Ізраїль – регіональний супергравець, з ядерною зброєю, високою автономією та ініціативою, активний учасник стратегічної архітектури регіону. Від самого початку Ізраїль є військовою фортецею.

Україна – держава, яка роззброїлася перед своєю колишньою метрополією, не відчувши екзистенціальної загрози. Яка 23 роки прожила здебільшого цілком мирно, не збираючись воювати. Ну, і попри те, що тут були різні держави, український народ (і його прямі предки) завжди був тут.

Здається, різниця очевидна. Порівняння не просто кульгають, вони геть недоречні. Арабо-ізраїльський конфлікт від початку – це конфлікт двох націоналізмів, які претендували на одну територію, і не знайшли спільної мови.

Претензії Росії не є територіальними претензіями, вони претендують на те, щоб володіти цілим народом – або знищити його, якщо він цьому опирається.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль Україна Палестина конфлікт Іран війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Замір заявив, що попри те, що Іран може зберігати окремі частини своєї ядерної програми, завдана шкода охопила весь процес виробництва бомби
Ізраїль заявляє про нейтралізацію ядерної загрози Ірану після ударів
Вчора, 08:25
За словами Трампа, США поклали край іранській загрозі
Трамп порівняв удар США по Ірану з бомбардуваннями Хіросіми та Нагасакі
25 червня, 15:15
Україна провела евакуацію 31 громадянина України з іранської території
Евакуація українців з Ірану. Розвідка повідомила деталі операції
25 червня, 10:18
Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів
Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів
24 червня, 20:58
Квартира Alyosha та Тараса Тополі постраждала внаслідок атаки РФ
РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі (відео, фото)
23 червня, 07:49
Атака на Ізраїль триває
Іран атакував ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві
14 червня, 02:27
Моббс очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, що постачає Україні гуманітарну допомогу
Донька Келлога звернулася до батька під час масованого обстрілу України
6 червня, 12:45
Триває 1197-ий день повномасштабної війни
Окупантам залишилось 23 км до Сум – DeepState
4 червня, 10:52
Володимир Зеленський заслухав доповіді СБУ та Міноборони
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
1 червня, 15:26

Дмитро Галко

Чому Україна – не Ізраїль і не Палестина: головна різниця
Чому Україна – не Ізраїль і не Палестина: головна різниця
Помилка Трампа та її глобальні наслідки
Помилка Трампа та її глобальні наслідки
Путін розраховує зірвати джекпот
Путін розраховує зірвати джекпот
Прекрасна Росія майбутнього – це неіснуюча Росія
Прекрасна Росія майбутнього – це неіснуюча Росія
Чи дійсно Єльцин зіпсував «історичний шанс» Росії?
Чи дійсно Єльцин зіпсував «історичний шанс» Росії?
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
57K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
17K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
15K
Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua