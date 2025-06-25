Гашек: Найбільший злочинець сучасного світу Путін має опинитися у суді у Гаазі

Гашек: Ми повинні набагато більше допомагати Україні

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек прокоментував російську терористичну атаку на Дніпро. Про це повідомляє «Главком».

«Росія посилює атаки на цивільні цілі. Цього разу це був поїзд, повний пасажирів, а також лікарня, школи, будинки цивільних осіб у Дніпрі. Щонайменше 17 людей загинули та близько 300 отримали поранення. Ми повинні набагато більше допомагати Україні проти терористичного імперіалістичного ворога Росії. І, звичайно, зробити все, щоб найбільший злочинець сучасного світу, Путін, опинився у суді у Гаазі!», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

У Дніпрі станом на зараз 19 загиблих. Загалом в області – 21.

«Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300. Спасибі лікарям. Вони чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих», – повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Крім трагедії у Дніпрі, ворог продовжував обстріли інших населених пунктів області. Вночі та вранці 25 червня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами, але, на щастя, загиблих і поранених немає. Ввечері також противник завдав удару керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цього виникла пожежа, однак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Дніпро вчора, 24 червня, зазнало безпрецедентної кількості руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни. Удар зачепив багато цивільної інфраструктури.

Як відомо, у пам’ять про загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро у місті оголошується день жалоби. Згідно з розпорядженням дніпровського міського голови, днем жалоби оголошено 25 червня. У цей день приспущені державні прапори на будівлі міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установах та закладах міської ради.

До слова, вчора ввечері було відомо про 16 жертв. Постраждалих 279, серед них – 27 дітей.