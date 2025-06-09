Сенатор США звинувачує Зеленського у спробі втягнути НАТО у війну

Тубервілл: Немає жодних сумнівів, тому що він (Зеленський) не може виграти цю війну самостійно. Він знає, що програє

Також сенатор США від штату Алабама Томмі Тубервілл назвав Зеленського диктатором

Сенатор США від штату Алабама Томмі Тубервілл заявив, що у війні в Україні відповідальність несуть «обидві сторони», а президент Володимир Зеленський начебто прагне втягнути НАТО у збройне протистояння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

Виступаючи у радіошоу Cats Roundtable, республіканець висловив сумнів у спроможності України перемогти у війні. «Немає жодних сумнівів, тому що він (Зеленський) не може виграти цю війну самостійно. Він знає, що програє», – сказав Тубервілл.

Коментуючи нещодавню спецоперацію СБУ під назвою «Павутина», внаслідок якої українські дрони завдали удару по стратегічній авіації Росії, сенатор також наголосив, що «обидві сторони винні» та закликав до припинення війни.

«Вони заїхали на вантажівках на 2000 миль в Росію. У них були безпілотники, заховані в кузовах цих вантажівок. Вони наблизилися до цілей, відкрили ці вантажівки, безпілотники вилетіли і знищили близько 40 великих літаків, які Росія використовує в своєму ядерному арсеналі. Це було спустошливо. Знову ж таки, винні обидві сторони. Давайте покінчимо з цим. І президент Трамп – єдиний, хто може це зробити», – заявив політик.

Окрім того, Тубервілл назвав Володимира Зеленського «диктатором», який нібито створює «всілякі проблеми» для власної держави. Він також стверджував, що частина фінансової допомоги Україні «зникла безвісти».

«У нас є багато грошей, які зникли. Невідомо, куди вони поділися. Я думаю, що обидві ці країни втратили від 500 до 700 тис. людей. Це спустошливо для світу», – зазначив він.

Нагадаємо, улютому американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

Але пізніше Трамп забув та «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором».

«Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати», – заявив він.

Більше того, очільник США додав, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.