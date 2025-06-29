Атака на Дрогобич: у повітрі зафіксовано перевищення шкідливих речовин

Через нічну атаку ворога у Дрогобичі почалась пожежа

Влада наголосила, що загрози життю для мешканців Дрогобича немає

Через нічну атаку РФ у Дрогобичі почалась пожежа, внаслідок чого відбулось задимлення. За результатами досліджень Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України визначили незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Влада наголосила, що загрози життю для мешканців Дрогобича немає.

Для того, щоб уникнути неприємних відчуттів людям, які мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної системи, Львівська ОВА рекомендує сьогодні дослухатись до наступних порад:

По можливості залишайтеся у приміщенні;

Щільно зачиніть вікна та двері. Утримайтесь від провітрювання;

Якщо виникла необхідність вийти на вулицю, використовуйте засоби захисту органів дихання, такі як звичайна маска, але намочіть її з середини, респіратор або марлева маска, попередньо зволожена. Також можна використати зволожену тканину;

Вживайте багато рідини;

Уникайте значних фізичних навантажень;

Проведіть у приміщенні вологе прибирання.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у місті не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

Водночас через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням.