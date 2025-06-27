Україна збільшить виробництво перехоплювачів – Зеленський

Україна планує виробляти максимум дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Технологічну Ставку. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає «Главком».

«Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум, і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також – з урахуванням розвитку технологій ворога», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Ставці були заслухані доповіді військового командування, Міністерства оборони України, також Мінстратегпрому.

«Детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів, щодо намірів Росії. Масштабуємо український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів. Я дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва та швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни», – додав він.

Крім того, президент сьогодні провів нараду з дипломатами.

«Міністерство закордонних справ, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також була команда Офісу. Зараз були дуже насичені тижні наших зустрічей у Європі, також в Канаді на саміті «Великої сімки». Є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва: Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей із Францією та Німеччиною. Все треба чітко реалізувати. І щодо спільного виробництва дронів та інвестицій, і щодо інших наших проєктів далекобійності, зокрема щодо ракет», – повідомив Зеленський.

На кінець глава держави подякував партнерам, які готують уже 18-й пакет санкцій у Європі.

«Всі необхідні санкції світу проти Росії мають бути повністю реалізовані і в нас, в українській юрисдикції. Так само – українські санкції проти всіх, хто допомагає Росії, проти всіх, хто тримає чи набуває бізнес-активи на тимчасово окупованій території та фактично спонсорує окупацію, – українські санкції проти таких осіб теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях. Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків і мають не дозволяти Росії та її дружкам адаптуватися. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює на Україну. Слава Україні!», – завершив він.

Нагадаємо, Україна почала застосовувати проти «шахедів» дрони-перехоплювачі. Вони майже вдвічі ефективніші, ніж мобільні вогневі групи під час збиття російських безпілотників.