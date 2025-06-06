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Зросла кількість українців, які готові «терпіти війну, скільки буде необхідно»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зросла кількість українців, які готові «терпіти війну, скільки буде необхідно»
Від початку вторгнення до травня 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно
фото: zelenskiy / Official

Станом на початок червня 60% українців стверджують, що вони «готові терпіти стільки, скільки буде необхідно»

Наприкінці весни 2025 року серед українців зросла готовність до тривалої війни. До того готовність терпіти війну знижувалася.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані опитування КМІС.

Інститут соціології регулярно ставить запитання «скільки ще часу ви готові терпіти війну». Від початку вторгнення до травня 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-5% говорили про 1 рік).

Між травнем і жовтнем 2024 року соціологи вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 63%. Показник і далі знижувався та досяг 54% у березні 2025 року.

Водночас між березнем і травнем – початком червня 2025 року показник зріс і наразі 60% українців стверджують, що вони «готові терпіти стільки, скільки буде необхідно». Ще 6% готові терпіти один рік, тобто відносно довгий період.

Графік 1. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?
Графік 1. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?
kiis.com.ua

При цьому говорять про те, що готові терпіти більш короткий період (декілька місяців або пів року) – 20% (у березні 2025 року було 24%). Решта 14% не змогли визначитися із своєю відповіддю.

Графік 2. Скільки часу готові терпіти війну в регіональному вимірі
Графік 2. Скільки часу готові терпіти війну в регіональному вимірі
kiis.com.ua

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, повномасштабне вторгнення тримає вже понад три роки. Інтенсивність і безпосередніх бойових дій, і повітряного терору не тільки не знижується, а і стає сильнішою. При цьому з початку 2025 року заяви і дії нової адміністрації США викликають подив та часто несхвалення значної частини українців.

«Дехто міг очікувати, що під тиском цих обставин стійкість українців може похитнутися. Проте ми бачимо, що українці продовжують демонструвати надзвичайну стійкість і зберігають волю до продовження опору. Наші союзники та вороги мають усвідомлювати, що хоча українці і хочуть миру, але українці не підуть на капітуляцію», – додав він.

Графік 3. Скільки часу готові терпіти війну у розрізі віку
Графік 3. Скільки часу готові терпіти війну у розрізі віку
kiis.com.ua/

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня – 3 червня 2025 року.

До слова, 74% українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов. Крім того, 53% респондентів вважають нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним. Про це свідчать дані останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг», передає «Главком».

Згідно з опитуванням, лише чверть респондентів вважають, що переговори в Туреччині наблизять мир, більшість українців переконані, що Україна повинна демонструвати відкритість до діалогу.

Нагадаємо, за результатами опитування «Левада-центру», все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. У травні 2025 року 64% респондентів висловилися за мирні переговори. Це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення, передає «Главком».

Ще у березні таких було на 6% менше, а тих, хто хоче продовження війни – лише 28%. Найбільше миру хочуть жінки, молодь до 24 років, мешканці сіл, а також ті, хто вважає, що країна йде неправильним шляхом і не підтримує російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: українці війна соцопитування

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