На Львівщині встановили національний військовий рекорд (фото)
До плетіння маскувальної сітки долучились 2059 людей
На Львівщини встановили національний рекорд – сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
2208 метрів квадратних сітки сплели лише за два дні. Цей результат зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
До плетіння у Львівському палаці мистецтв долучились 2059 людей. Наймолодшому учаснику акції – лише три тижні, найстаршому – 84 роки.
«Це не тільки національний рекорд, який усіх нас збадьорив. Це насамперед важлива допомога для наших воїнів, адже сітки, особливо сплетені руками, допомагають їм бути непомітними для окупантів», – написав Козицький.
Раніше піцайоло з Чорткова Віталій Колошиць приготував рекордно велику паляницю, діаметром 3 метри 40 сантиметрів.
Нагадаємо, юна волонтерка встановила рекорд України, збираючи кошти для армії.
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