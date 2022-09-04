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На Львівщині встановили національний військовий рекорд (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Львівщині встановили національний військовий рекорд (фото)
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фото: Максим Козицький/Telegram

До плетіння маскувальної сітки долучились 2059 людей

На Львівщини встановили національний рекорд – сплели найбільшу маскувальну сітку в Україні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

2208 метрів квадратних сітки сплели лише за два дні. Цей результат зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

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До плетіння у Львівському палаці мистецтв долучились 2059 людей. Наймолодшому учаснику акції – лише три тижні, найстаршому – 84 роки.

«Це не тільки національний рекорд, який усіх нас збадьорив. Це насамперед важлива допомога для наших воїнів, адже сітки, особливо сплетені руками, допомагають їм бути непомітними для окупантів», – написав Козицький.  

Раніше піцайоло з Чорткова Віталій Колошиць приготував рекордно велику паляницю, діаметром 3 метри 40 сантиметрів.

Нагадаємо, юна волонтерка встановила рекорд України, збираючи кошти для армії.

Теги: рашисти війна маскувальна сітка рекорд Львів

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