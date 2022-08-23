Львівську митницю очолив Шахрай
Олег Шахрай працює на митниці понад 25 років
Сьогодні, 23 серпня, колективу Львівської митниці офіційно представили нового виконувача обов’язків керівника. Ним став Олег Шахрай. Про це передає Zaxid.net.
Відомо, що Шахрая призначили в.о. керівника Львівської митниці з 23 серпня до 18 листопада 2022 року. Раніше він очолював Харківську митницю.
Олег Шахрай працює на митниці понад 25 років. Він займав посади у Центральному територіальному митному управлінні, потім багато років – у Київській митниці. Шахрай очолював митний пост «Східний» Київської митниці, а в грудні 2021 року його призначили керівником Харківської митниці.
З декларації про доходи за 2020 рік Олега Шахрая відомо, що він має дружину і двох дітей, у його власності – дві земельні ділянки у Плесецькому на Київщині, у власності дружини, яка заробила на роботі в СБУ 398 770 грн, – квартира у Києві та дві земельні ділянки у Вишгороді та Плесецькому на Київщині, дачний будинок у Вишгороді, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150.
За роботу на посадах у Київській митниці Олег Шахрай задекларував 263 798 грн та 56 640 грн заробітної плати, має готівкою $15 тисяч.
Нагадаємо, у лютому головний офіс Львівської митниці за борги відключили від світла.
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