Львівську митницю очолив Шахрай

Олег Шахрай працює на митниці понад 25 років. Він займав посади у Центральному територіальному митному управлінні, потім багато років – у Київській митниці. Шахрай очолював митний пост «Східний» Київської митниці, а в грудні 2021 року його призначили керівником Харківської митниці.

З декларації про доходи за 2020 рік Олега Шахрая відомо, що він має дружину і двох дітей, у його власності – дві земельні ділянки у Плесецькому на Київщині, у власності дружини, яка заробила на роботі в СБУ 398 770 грн, – квартира у Києві та дві земельні ділянки у Вишгороді та Плесецькому на Київщині, дачний будинок у Вишгороді, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150.

За роботу на посадах у Київській митниці Олег Шахрай задекларував 263 798 грн та 56 640 грн заробітної плати, має готівкою $15 тисяч.