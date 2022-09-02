На Львівщині запустили нову газову свердловину

«Укргазвидобування» розраховує на зростання видобутку газу

У Львівській області розпочала роботу нова високодебітна свердловина. Вона забезпечуватиме видобуток 115 тис. куб. м газу на добу. Про це повідомила пресслужба «Укргазвидобування».

Зазначається, що проєктування та спорудження свердловини здійснювала компанія Expert Petroleum, яка є партнером «Укргазвидобування» в межах РЕС проєкту (Співпраця на умовах підвищення видобутку).

«Ми вітаємо такий результат на одному з наших родовищ, переданих в управління Expert Petroleum. Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів. Саме такого ефекту ми і очікували від міжнародного партнера, який має можливість ухвалювати швидкі та ефективні рішення. Сьогодні Карпатський регіон є важливим напрямком стабілізації виробництва та компенсації втрат, які ми понесли від початку широкомасштабної війни», – повідомив тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора компанії Олександр Романюк.

Він додав, що «Укргазвидобування» розраховує на зростання видобутку на виснажених родовищах і працює над новими перспективними проєктами.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

Як раніше повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.