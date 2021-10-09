Аваков показав, як відпочиває на вихідних після важкого робочого тижня

Арсен Аваков після своє відставки з посади міністра внутрішніх справ України публікує у соцмережах дивні дописи

Колишній очільник МВС Арсен Аваков опублікував в Instagram фото, на якому він тримає келих вина. Як він зазначив у дописі, причиною, аби серед білого дня випити алкоголь, стало свято Міжнародного дня Пінотажу (сорт винограду).

Зазначимо, що Арсен Аваков нещодавно повернувся з відпустки.

«Справа йшла до обіду…Вернувся з відпустки, попрацював кілька днів в Києві, поспілкувався з політиками, бізнесом, позаймався справами, подивився на події .. і .. в суботу, очевиднно, зрозумів, що треба знову приділити увагу винній колекції» – написав ексочільник МВС України.

Він нагадав, що кожен рік, кожну другу суботи жовтня святкують винне свято у світі – день Пінотажу - винограду.

«Прохолодною осінню – в самий раз! Так що – причина є», – зазначив Арсен Аваков.

Також він побажав усім гарних вихідних та настрою.«Гарного вам настрою у вихідні! Прогулянок, спорту та смачного келиха вина в хорошій компанії! А з усіх іншим продовжимо розбиратися з понеділка! Посміхайтеся!», – написав колишній очільник МВС.

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Зауважимо, останнім часом Арсен Аваков після своє відставки з посади міністра внутрішніх справ України публікує у соцмережах дивні дописи. Так, 16 вересня він постав в образі квіткової феї. Пізніше він показав, чим втамовує спрагу і дав обіцянку з інтригою.

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