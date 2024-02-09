На Миколаївщині загинув чоловік, який сокирою намагався розібрати боєприпас

Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці

У Миколаївській області загинув чоловік, який приніс боєприпас додому та намагався його розібрати. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Трагедія сталася в селі Новопетрівка Миколаївського району. Один з місцевих мешканців знайшов боєприпас та приніс його додому.

Чоловік за допомогою сокири намагався розібрати снаряд біля будинку, що спричинило детонацію боєприпасу. Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці.

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«Такі випадки не поодинокі. Проте, іноді громадяни, нехтуючи своєю безпекою, вирушають ґрунтовою дорогою, яка може бути замінована, відвідують потенційно небезпечні території, приносять додому снаряди та намагаються їх розібрати», – розповіли у пресслужбі.

У ДСНС закликають не чіпати, не підходити і не переміщати підозрілі предмети чи боєприпаси, а тим паче намагатися розібрати.

Нагадаємо, після атаки на Херсонщину правоохоронці виявили в охопленому вогнем автомобілі тіла двох загиблих людей. Ймовірно, у транспорт влучив дрон-камікадзе.

Як повідомлялося раніше, двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати в місті Червоноград у Львівській області. Вибух стався біля міського кладовища внаслідок необережного поводження з ручною гранатою.

До слова, у квартирі багатоповерхівки в Кременчуці Полтавської області вибухнула граната. Одного мешканця будинку госпіталізовано.