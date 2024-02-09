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На Миколаївщині загинув чоловік, який сокирою намагався розібрати боєприпас

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Миколаївщині загинув чоловік, який сокирою намагався розібрати боєприпас
Чоловік намагався розібрати снаряд біля будинку, що спричинило детонацію боєприпасу
фото ілюстративне

Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці

У Миколаївській області загинув чоловік, який приніс боєприпас додому та намагався його розібрати. Про це повідомила пресслужба ДСНС України. 

Трагедія сталася в селі Новопетрівка Миколаївського району. Один з місцевих мешканців знайшов боєприпас та приніс його додому.

Чоловік за допомогою сокири намагався розібрати снаряд біля будинку, що спричинило детонацію боєприпасу. Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці. 

«Такі випадки не поодинокі. Проте, іноді громадяни, нехтуючи своєю безпекою, вирушають ґрунтовою дорогою, яка може бути замінована, відвідують потенційно небезпечні території, приносять додому снаряди та намагаються їх розібрати», – розповіли у пресслужбі.

У ДСНС закликають не чіпати, не підходити і не переміщати підозрілі предмети чи боєприпаси, а тим паче намагатися розібрати. 

Нагадаємо, після атаки на Херсонщину правоохоронці виявили в охопленому вогнем автомобілі тіла двох загиблих людей. Ймовірно, у транспорт влучив дрон-камікадзе.

Як повідомлялося раніше, двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати в місті Червоноград у Львівській області. Вибух стався біля міського кладовища внаслідок необережного поводження з ручною гранатою.

До слова, у квартирі багатоповерхівки в Кременчуці Полтавської області вибухнула граната. Одного мешканця будинку госпіталізовано.

Теги: Миколаївщина чоловік боєприпаси

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