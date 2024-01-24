Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік

Пріоритетом номер один для Німеччини залишається ППО

У 2024 році Німеччина й надалі продовжить допомагати Україні, зокрема планується навчити 10 тис. солдатів ЗСУ, а також здійснювати поставки танків та іншої техніки. Про це розповів міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв’ю Tagesspiegel.

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За його словами, ППО залишиться пріоритетом номер один для Німеччини. Берлін очолює коаліцію протиповітряної оборони разом із Парижем із листопада 2023 року.

Також очільник Міноборони Німеччини сказав, що разом із коаліцією щодо можливостей протиповітряної оборони Німеччина обіцяє довгострокову підтримку з використанням найсучасніших систем, найкращої підготовки та стійких структур.

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Німеччина визнає, що необхідно прискорити виробництво озброєнь. За словами Пісторіуса, Берлін бере на себе це подвійне завдання.

«З одного боку, ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання», – підкреслив він.

Зазначається, що федеральний уряд також планує до 2024 року навчити 10 тис. українських солдатів у Німеччині.

Берлін також передаватиме Україні додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітки Gepard, артилерію та артилерійські боєприпаси, а також понад 80 основних бойових танків Leopard 1.

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Крім того, згідно з інформацією, заплановано постачання бронетранспортерів, інженерних танків і танків-мостів, 450 захищених машин, систем розмінування, а також безпілотників, радарів і систем розвідки.

Нагадаємо, обіцяні Німеччиною гелікоптери Sea King можуть прибути в Україну вже у квітні цього року.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41.

Як повідомлялося, влада Німеччини розраховує, що у 2024 році близько 10 тис. українських військовослужбовців пройдуть навчання у ФРН.