Литва передала Україні нову партію військової допомоги: що входить

Міністерство національної оборони Литви продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні

В рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf. Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що міністерство національної оборони продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Литовське військо 2 лютого доставило і передало українській армії тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Carl-Gustaf і системи дистанційного підриву RISE-1.

«Ми активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що наша її підтримка – це інвестиція в нашу власну безпеку. Ми спрямовуємо значну частину нашої останньої підтримки на Українську коаліцію з розмінування, організовану Литвою», – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Допомога від Литви Фото: Міноборони Литви

RISE–1 – це литовська інтелектуальна система дистанційного ініціювання вибуху, створена для застосування військовими. Її основна функція полягає в тому, щоб безпечно і своєчасно ініціювати підключений електронний детонатор за допомогою бездротових сигналів. Система підтримує до п’ятдесяти ініціаторів на широкій території, забезпечуючи користувачам гнучкість у ситуативних потребах. Компоненти системи легкі та компактні. Заявляється, що система RISE-1 також має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, днями уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси.

Згідно з оновленим списком, Україна отримала:

24 бронетранспортери;

чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;

ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;

понад 1000 155-мм боєприпасів;

три танки для розмінування WISENT;

мостоукладальник BEAVER із запчастинами;

14 мінних плугів;

морську систему розмінування, систему супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;

450 ланцюгів протиковзання, 194 тис. пайків.

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна дуже потребує допомоги західних партнерів. Насамперед мова йде про артилерійські системи.