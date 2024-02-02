Литва передала Україні нову партію військової допомоги: що входить
Міністерство національної оборони Литви продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні
В рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf. Про це повідомляє міністерство оборони Литви.
Зазначається, що міністерство національної оборони продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Литовське військо 2 лютого доставило і передало українській армії тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Carl-Gustaf і системи дистанційного підриву RISE-1.
«Ми активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що наша її підтримка – це інвестиція в нашу власну безпеку. Ми спрямовуємо значну частину нашої останньої підтримки на Українську коаліцію з розмінування, організовану Литвою», – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
RISE–1 – це литовська інтелектуальна система дистанційного ініціювання вибуху, створена для застосування військовими. Її основна функція полягає в тому, щоб безпечно і своєчасно ініціювати підключений електронний детонатор за допомогою бездротових сигналів.
Система підтримує до п’ятдесяти ініціаторів на широкій території, забезпечуючи користувачам гнучкість у ситуативних потребах. Компоненти системи легкі та компактні. Заявляється, що система RISE-1 також має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, днями уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси.
Згідно з оновленим списком, Україна отримала:
- 24 бронетранспортери;
- чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;
- ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
- понад 1000 155-мм боєприпасів;
- три танки для розмінування WISENT;
- мостоукладальник BEAVER із запчастинами;
- 14 мінних плугів;
- морську систему розмінування, систему супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;
- 450 ланцюгів протиковзання, 194 тис. пайків.
Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна дуже потребує допомоги західних партнерів. Насамперед мова йде про артилерійські системи.
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